Ryanair uçuşuna bir bomba tehdidi daha! Acil iniş yaptı

Dün akşam İrlanda'nın başkenti Dublin'den Polonya'nın Krakow kentine gitmek üzere havalanan Ryanair yolcu uçağı, pilotun uçakta bomba bulunabileceğini belirtmesi üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı'na acil iniş yaptı.

PATLAYICI MADDE BULUNMADI

İhbar üzerine havaalanına çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, uçaktaki 160 yolcu da görevliler tarafından indirilerek özel bir bölüme alındı.