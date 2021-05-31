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Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:27

uçuşuna bir bomba tehdidi daha! Acil iniş yaptı

İHA
Ryanair uçuşuna bir bomba tehdidi daha! Acil iniş yaptı

Geçtiğimiz haftalarda ’ta uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci 'in gözaltına alınmasının ardından yeni bir bomba ihbarı haberi daha geldi. - seferini yapan Ryanair yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Dün akşam İrlanda'nın başkenti Dublin'den Polonya'nın Krakow kentine gitmek üzere havalanan Ryanair yolcu uçağı, pilotun uçakta bomba bulunabileceğini belirtmesi üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı'na acil iniş yaptı.

PATLAYICI MADDE BULUNMADI

İhbar üzerine havaalanına çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, uçaktaki 160 yolcu da görevliler tarafından indirilerek özel bir bölüme alındı.

Federal polis, köpekler yardımıyla uçakta arama yaptı. Yolcuların valizleri uçaktan indirilerek tek tek kontrol edildi. Saatler süren aramada uçakta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanılmadığı bildirildi. Uçak, gece yarısından sonra seferini tamamlamak üzere yeniden havalandı.

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Ryanair uçuşuna bir bomba tehdidi daha! Acil iniş yaptı
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