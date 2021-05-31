Türkiye’nin çantasında pozitif gündem var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Yunanistan'da temaslarına Batı Trakya'dan başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın daveti ile ülkede temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, dün mevkidaşı ile Atina'da akşam yemeğinde biraraya geldi. Son dönemde özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ziyaretinde gerginliğe sebep olan ifadeleri nedeniyle zirveye taşınan Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gerginlikleri giderme yolunda Türkiye yapıcı tavrını korumaya devam ediyor.



HALKTAN YOĞUN İLGİ

Yunanistan'a hareketinde beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaret ve görüşmelerin Türkiye tarafından pozitif bir gündemle gerçekleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, bugün de Yunan Başbakanı Mitçotakis ile görüşecek. Çavuşoğlu dün ziyaretinin ilk gününde Batı Trakya'da Gümülcine ve İskeçe'de bulunan Türk toplumunun temsilcileri ile biraraya geldi, Gümülcine Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Çavuşoğlu, programı çerçevesinde Batı Trakya Türk toplumunun liderlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in mezarına da ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu'na Batı Trakya sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu'nun temasları bugün de Atina'da mevkidaşı Dendias ile basın toplantısı ve Kiryakos Miçotakis ile biraraya geldiği toplantılarla devam edecek.



FİRARİ FETÖ'CÜLER GÜNDEMDE

Çavuşoğlu'nun ziyareti çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin kapsamlı olarak masaya yatırılması bekleniyor. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Batı Trakya'da, başta Lozan olmak üzere Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara ve hukuka aykırı politikaları, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı problemler ve Yunanistan'ın göçmenlere kötü muamelesi, Türkiye'ye geri ittiği göçmenler ve uzun süredir devam eden kıta sahanlığı ve Atina'ya iltica eden FETÖ, PKK terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye geri verilmemesi gibi itilaflı ve çözülmesi bekleyen konular olarak duruyor.



'SORUNLARI SADECE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ÇÖZEBİLİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan To Vima gazetesine verdiği mülakatta, Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan Yunanistan ziyareti vesilesiyle iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması ve mevcut olumlu ivmeyi benimsemesi gerektiğini belirterek, "Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir" dedi.