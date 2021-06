Aşılar karşılıklı geçerli olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Yunanistan'da dün üst düzey temaslarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelen Çavuşoğlu 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.Dendias ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Miçotakis, Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirterek "Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve birçok alanda ilgili kurumlarımız işbirliği için bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Aşı olmuş ya da test sonucu negatif çıkan vatandaşlar, her iki ülkeyi karşılıklı ziyaret edebilecek. Bu durum, iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine ivme kazandıracaktır" dedi. Çavuşoğlu, "Diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda her iki tarafta da irade vardır, bugün bir kez daha teyit ettik. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız. Bu konuda Dendias'la birlikte çalışmaya devam etme konusunda hemfikiriz" dedi.Öte yandan diplomatik kaynaklar görüşmelerde Batı Trakya Türkleri'nin haklarından Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'tan AB ilişkilerine kadar çok taraflı konuların ele alındığını söyledi. Türkiye, Ortodoks azınlığa nasıl davranıyorsa Yunanistan'ın da Türklere bu duyarlılıkta yaklaşması gerektiğinin Türk tarafından iletildiği belirtildi. Doğu Akdeniz'deki kaynakların iki ülke arasında hakça paylaşımı da gündemdeydi.Dendias, "(Bu görüşme) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO Zirvesi (14 Haziran) marjında bir toplantı yapılmasını kararlaştırmak açısından da bir fırsat teşkil etti" dedi.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.(NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesi hakkında) Öneri Biden'dan geldi. Tarih konusunda teyit bekliyoruz. Gerek Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, gerekse diğer muhataplarda bizimle yakın çalışma arzusu var. Sorunları aşmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken Türkiye'ye gelecek.Ukrayna ile ilişkilerimiz yeni değil herhangi bir değişiklik de yok. Kırım konusunda tutumumuz belli. Rus tarafına açıkça söylüyoruz. Başka konularda da görüş ayrılığımız var. Astana'da çaba sarf ettik. Libya'da da... Örneğin Hafter'i ikna edemediler. Ukrayna ile ilişkilerimizden Rusya'nın rahatsız olmaması lazım.Drone'larla ilgili dünyadan çok talep var. Polonya ve Romanya alımları konusunda değişikliğe gittiler. Önceden sadece AB ve NATO üyelerinden alabilir diye bir kriterleri vardı. Biz AB üyesi olmadığımız için bu ülkeler bizden satın almak için değiştirdiler bu politikalarını.Birbirimizin aleyhine olmama durumunda anlaşmıştık. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Mısır bizimle anlaşırsa daha fazla alana sahip olacak. Büyükelçiler karşılıklı atanabilir. Mısır dışişleri bakanı ile görüşeceğiz.BM'de çabalarımızın nasıl karşılandığını gördük. ABD BM Daimi Temsilcisi Greenfield cuma günü Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanları toplantısı, konunun BM'ye götürülmesi ve ortak bildiriler... Bunların hepsinin Türkiye sayesinde olduğunu herkes biliyor.