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Giriş Tarihi: 1.6.2021 16:53 Son Güncelleme: 1.6.2021 16:57

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

AA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı , video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu ay yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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