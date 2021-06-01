Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu ay yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.
Video konferansla düzenlenen #NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında bu ay yapılacak NATO Zirvesinin hazırlıklarını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 1, 2021
-İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararlarına dair görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/vfSNNLeoAY