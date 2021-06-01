Çin koronavirüs iddialarını delillerle çürütmeye hazırlanıyor

Koronavirüsün kaynağına ilişkin birbiri ardına iddialar gelmeye devam ediyor. Virüsün Çin'deki Vuhan laboratuvarından sızdığı iddiaları, son dönemlerde kanıtlarla da güçlendirilirken, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta istihbarat yetkililerine koronavirüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma ve 90 gün içinde rapor hazırlama talimatı vermişti.

İDDİALARI ÇÜRÜTECEK MEKTUP

Biden'ın açıklamalarının ardından ABD ve İngiltere'den, koronavirüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir sızıntı sonucu yayıldığını ileri süren raporlar yayınlanmış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb, koronavirüs sızıntısına dair laboratuvarların incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, dünya genelinde laboratuvar güvenliğinin genellikle zayıf olduğunu belirtmişti.