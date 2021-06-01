Çin koronavirüs iddialarını delillerle çürütmeye hazırlanıyor

Koronavirüsün kaynağına ilişkin birbiri ardına iddialar gelmeye devam ediyor. Virüsün Çin'deki Vuhan laboratuvarından sızdığı iddiaları, son dönemlerde kanıtlarla da güçlendirilirken, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta istihbarat yetkililerine koronavirüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma ve 90 gün içinde rapor hazırlama talimatı vermişti.
İDDİALARI ÇÜRÜTECEK MEKTUP
Biden'ın açıklamalarının ardından ABD ve İngiltere'den, koronavirüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir sızıntı sonucu yayıldığını ileri süren raporlar yayınlanmış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb, koronavirüs sızıntısına dair laboratuvarların incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, dünya genelinde laboratuvar güvenliğinin genellikle zayıf olduğunu belirtmişti.
Şüphelerin laboratuvar sızıntısı üzerine yoğunlaşmasıyla beraber Çin hükümeti, peş peşe yalanlamalarda bulunmuş, Biden yönetimini dikkatleri ABD'nin pandemiyle mücadeledeki zayıf sicilinden uzaklaştırmak için komplo teorileri yaymakla suçlamıştı.
Geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmaların ardından Çinli bilim insanları da harekete geçti.
Çin devlet gazetesi Global Times'ın haberine gör, Çinli bilim insanları bilimsel bir konuda istihbarat yetkililerinin araştırma yapmasını akıl dışı bulduklarını belirterek laboratuvar sızıntısı iddialarına tepki gösterdi. Bilim insanlarının, ülkedeki prestijli bilimsel yayın organlarında yayınlanmak üzere bir mektup üzerinde çalıştıklarını belirten Global Times, mektubun içeriğine ilişkin de sinyaller verdi.
ABD ve İngiliz medyasında yer alan iddiaların hiçbirinde sağlam bir kanıt olmadığını söyleyen bilim insanları, bunun politik kaynaklar tarafındna başlatılan bir yıpratma politikası olduğunu ifade etti.
Virüsün yarasalarla bağlantısının bulunmasının, laboratuvar sızıntısı için tartışılmaz bir zemin oluşturamayacağını ifade eden bilim insanlar, kendi alanında uzman olan 18 isimden iddiaları çürüten ayrıntılı mektupların derlenerek yayınlanacağını söyledi.İngiliz basınından dünyayı sarsan rapor! Koronavirüs iddiaları gerçek çıktı! Son dakika: Wuhan'da yarasaların uzmanları ısırdığı anlar ortaya çıktı Dünyayı sarsacak iddia! Bilinen son 6 salgın Çin'de bir laboratuvardan çıktı!