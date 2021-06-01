Filistinli çocuklar için dönüşüm pazarı açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEMDER) düzenlenen, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı", Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı. "Sıfır Atık" projesine destek sağlamak amacıyla "kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi" düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen TOGEM-DER'in dönüşüm pazarında, oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürün satışa sunuldu. Çok sayıda sanatçı ve iş insanının da katkıda bulunduğu, Türkiye'nin 81 ilinden bağışlanan ikinci el ve yeni binlerce ürünün yer aldığı dönüşüm pazarı, 13 Haziran'da sona erecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, Filistinli çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.