Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paşinyan ile görüştü: Mirasınızı koruyun

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğu aktardı.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.