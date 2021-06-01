Gazzeli Dayir: Babamı Kuran okurken şehit ettiler

İSRAİL'İN abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralı kurtulan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Dayir, babasının Kuran-ı Kerim okuduğu sırada şehit olduğunu söyledi. Saldırıda babası ve kuzenini kaybeden Dayir, "Babamın Kuran okuduğu yere gittiğimde, bir şarapnel parçasının arkadan kafasına saplandığını gördüm. Beni böyle bir başıma yetim bıraktılar. Maalesef onu benden aldılar" dedi.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEMDER) düzenlenen, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı. Sıfır Atık Projesi'ne destek sağlamak amacıyla "kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi" düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen pazarda, binlerce ürün satışa sunuldu.TURKUVAZ Medya Grubu'nun edebiyat dünyamızda kısa sürede önemli bir yer tutan dergisi Muhit, bu ayki sayısında 'Müslüman Kudüs' dosyasını masaya yatırdı. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Kudüs dosyası, Cengiz Tomar'ın "Kudüs'te İslam Barışı" başlıklı yazısıyla açılıyor.