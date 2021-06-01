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Giriş Tarihi: 1.6.2021 13:28

seyahat yasaklarını esnetti! O ülkelere yeni önlem

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere seyahat yasaklarını esnetti! O ülkelere yeni önlem

salgınında aşı uygulamalarını nüfusun büyük çoğunluğuna uygulayarak ülke genelinde kısıtlamaları esneten İngiliz hükümeti, başlayan turizm sezonuyla birlikte ülke giriş çıkışlara da yeni kurallar getirmişti. Ülkeye giriş çıkışlarda renk kategori sistemini kullanan İngiliz hükümeti, başkent ’da bulunan ’nda kırmızı kategoride listelenmiş ülkeden gelecek olanlar için ayrı bir terminal açtı.

Koronavirüs aşı uygulamalarını nüfusun büyük bir kısmına uygulayan İngiltere, seyahat yasaklarını esnetmeye devam ediyor.

Seyahat yasaklarını esneten İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayırmıştı.

KIRMIZI LİSTEYE ÖZEL TERMİNAL

"Trafik ışığı sistemi" adı verilen yöntemle hazırlanan listenin kırmızı kategorisinde bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacağını duyuran İngiliz hükümeti, başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda kırmızı liste yolcularına özel bir terminali hizmete soktu.

Havalimanındaki risk oranını azaltmak için alınan yeni önlemlerin, salgının kontrol altında tutulması için alındığı belirtildi.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden gelecek yolcuların, yeşil ve sarı listede bulunan yolcularla temasının engelleneceği belirtilirken, bu uygulamanın dünya genelinde örnek teşkil edeceği belirtildi.

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İngiltere seyahat yasaklarını esnetti! O ülkelere yeni önlem
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