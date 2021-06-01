İngiltere seyahat yasaklarını esnetti! O ülkelere yeni önlem

Koronavirüs aşı uygulamalarını nüfusun büyük bir kısmına uygulayan İngiltere, seyahat yasaklarını esnetmeye devam ediyor.

Seyahat yasaklarını esneten İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayırmıştı.

KIRMIZI LİSTEYE ÖZEL TERMİNAL

"Trafik ışığı sistemi" adı verilen yöntemle hazırlanan listenin kırmızı kategorisinde bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacağını duyuran İngiliz hükümeti, başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda kırmızı liste yolcularına özel bir terminali hizmete soktu.