İtalya'da Kovid-19'dan yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 7 ay sonra 1000'in altına geriledi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 221 bin 818 testte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 220 bin 304'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 225 bin 751 olarak kaydedildi.

Yoğun bakımdakilerin sayısının 989 olduğu açıklanırken, 7 ay aradan sonra 1000'in altına geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 93 artarak 126 bin 221'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 10 bin 313 artışla 3 milyon 868 bin 332'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 35 milyon 131 bin 484 oldu. Aşılananların 12 milyon 169 bin 81'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, ülkede günlük vaka sayılarının düşmesi sebebiyle daha önceden belirlenen kademeli normalleşme takvimi gereği bugünden itibaren sarı renkle orta riskli kategoride yer alan bölgelerde restoran ve bar-kafelerin iç mekanları da hizmete açıldı.

Bu arada, halihazırda salgın nedeniyle yüksek risk altında bir bölgesi bulunmayan İtalya'da hükümetin kararıyla 21 bölgeden 3'ü (Friuli Venezia Giulia, Sardinya ve Molise) risksiz beyaz kategoriye alındı.