İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor.

2 BİN 483 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 221 bin 818 koronavirüs testi yapıldığı ve 2 bin 483 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 220 bin 304'e ulaştığı kaydedildi.

93 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 221'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 313 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 225 bin 751 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 44 kişi azalarak 989'a geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 35 milyon 131 bin 484 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 169 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.