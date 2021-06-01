Kara mantar tehlikesi: O ülkede ilk ölüm...

DAHA ÖNCE STEROİD VE OKSİJEN TEDAVİSİ GÖRMEYENLER VAR

Bu arada, Sağlık Bakanlığı verileri, Gurugram'daki birçok siyah mantar hastasının, Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid ve oksijen destekli tedavi öyküsü olmadığını ortaya koydu.

Kentteki 222 kişiden 44'üne oksijen ve 29'una da steroid tedavileri hiç uygulanmadı.

Söz konusu 222 kişinin, 57'si 19-45 ve 94'ü 46-60 yaş aralığındayken 70'i 61 yaş üstü ve 18 yaş altı da bir hasta var.

Gurugram Sağlık İdaresi Yöneticisi Virender Yadav, 165'i erkek, 57'si kadın olan 222 kişiden 212'sinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.