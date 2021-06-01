Kara mantar tehlikesi: O ülkede ilk ölüm...

Irak'ta kara mantar kaynaklı ilk ölüm kaydedilirken, Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "bulaşıcı hastalık değil" denildi. Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişide kara enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi. Hastanın ölüm nedeni rapora da kara mantar olarak yansıdı.
İLK CAN KAYBI
Kara mantardan ilk can kaybının görülmesi ve 4 ayrı daha vakanın kaydedilmesi üzerine açıklama yapan Irak Sağlık Bakanlığı Basın Ofisinden Ruba Felah, söz konusu hastalığın bulaşıcı olmadığını belirtti. Kara mantar hastalığının korona virüs salgını öncesi bulunduğunu ifade eden Felah, hastalığının çok nadir bir mantar türü hastalığı olduğunu dile getirdi. Felah, "Kara mantar toprakta, çürüyen bitkilerde, hayvan gübresinde ve hijyensiz kimselerde bulunur. Hastalık, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olmayanları fazla etkilemez" dedi.
MUKORMİKOZ (KARA MANTAR) NEDİR?
Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.
"MUKORMİKOZ"A YAKALANANLARIN YÜZDE 85'İNİN DİYABET HASTASI
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz"a Gurugram kentinde yakalananların yüzde 85'inin diyabet hastası olduğu tespit edildi.
"Times of India" gazetesinin Haryana eyaletinde siyah mantar enfeksiyonunun en yaygın görüldüğü Gurugram'da görevli doktorların açıklamasına dayandırdığı haberine göre, siyah mantar enfeksiyonu tespit edilen 10 kişiden neredeyse 9'u diyabet hastası.
Haryana'da siyah mantardan enfekte olan 821 kişinin 222'si Gurugram'dan. Kentte, söz konusu enfeksiyon tespit edilenlerin yüzde 85'ine denk gelen 189'unun diyabet hastası olduğu belirlendi.
DAHA ÖNCE STEROİD VE OKSİJEN TEDAVİSİ GÖRMEYENLER VAR
Bu arada, Sağlık Bakanlığı verileri, Gurugram'daki birçok siyah mantar hastasının, Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid ve oksijen destekli tedavi öyküsü olmadığını ortaya koydu.
Kentteki 222 kişiden 44'üne oksijen ve 29'una da steroid tedavileri hiç uygulanmadı.
Söz konusu 222 kişinin, 57'si 19-45 ve 94'ü 46-60 yaş aralığındayken 70'i 61 yaş üstü ve 18 yaş altı da bir hasta var.
Gurugram Sağlık İdaresi Yöneticisi Virender Yadav, 165'i erkek, 57'si kadın olan 222 kişiden 212'sinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
SİYAH MANTAR BELİRTİLERİ
Burundan vücuda girerek sinüsleri ve beyni etkileyen siyah mantardan enfekte olanlarda, burun tıkanıklığı, yüzde şişme, burunda siyah kabuklanma, baş, yüz ve göz ağrısı gibi belirtiler görülüyor.
Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.
SİYAH MANTAR HİNDİSTAN'DA 200'DEN FAZLA CAN ALDI
Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.
Bangladeş'te 25 Mayıs'ta, Irak'ta da bugün birer kişi siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.