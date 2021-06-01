Kazakistan’da okul turuna çıkan öğrenciler sele kapıldı! Korkunç anlar kamerada

Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Çarın kanyonunda şiddeti yağışın ardından sel meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, sel oluştuğu sırada Almatı şehrindeki bir lisenin öğretmen, öğrenci ve ailelerinden oluşan grubun kanyona tura çıktığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR ÖĞRETMEN VE BİR ÖĞRENCİ CAN VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "8 öğrenci, onlara eşlik eden 5 ebeveyni ve 3 öğretmenden oluşan grup selden etkilendi. Olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen öldü. Üç çocuk yaralandı ve hastanede tedaviye alındılar" denildi.