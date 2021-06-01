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Giriş Tarihi: 1.6.2021 13:40 Son Güncelleme: 1.6.2021 14:25

’da okul turuna çıkan öğrenciler sele kapıldı! Korkunç anlar kamerada

İHA
Kazakistan’da okul turuna çıkan öğrenciler sele kapıldı! Korkunç anlar kamerada

’ın ünlü doğan oluşumlarından ’nda bir felaket yaşandı. Okul gezisi kapsamına bölgeyi ziyaret eden bir grup öğrenci, şiddetli yağışların ardından sel felaketiyle yüz yüze geldi. Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybederken, korkunç olay anbean kameralara yansıdı.

Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Çarın kanyonunda şiddeti yağışın ardından sel meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, sel oluştuğu sırada Almatı şehrindeki bir lisenin öğretmen, öğrenci ve ailelerinden oluşan grubun kanyona tura çıktığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR ÖĞRETMEN VE BİR ÖĞRENCİ CAN VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "8 öğrenci, onlara eşlik eden 5 ebeveyni ve 3 öğretmenden oluşan grup selden etkilendi. Olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen öldü. Üç çocuk yaralandı ve hastanede tedaviye alındılar" denildi.

Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Talgat Uali ise, 29 Mayıs'ta yaşanan olayda arama ve kurtarma çalışmaları sırasında, daha önce kayıp olduğu belirtilen 11 yaşındaki bir kız öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan çocuklarla tatile çıkan ailelere gezilerde dikkatli olmalarını uyarısında bulundu.

Kazakistan'daki kanyon turuna çıkan öğrenciler sele yakalandı: 2 ölü

Almatı'dan 200 kilometre uzaklıkta bulunan Çarın Kanyonu, yıl boyunca yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

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Kazakistan’da okul turuna çıkan öğrenciler sele kapıldı! Korkunç anlar kamerada
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