Pakistan’da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 4-5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 7-8 teröristin yaralandığı aktarılırken, 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 6 askerin yaralandığı belirtildi.
2 ASKER YARALANDI
Turbat'ta ise teröristlerin güvenlik güçlerine bombalı saldırısı sonucu 2 askerin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.