Şili de onay verdi! BioNTech aşısı 12-16 yaşa uygulanacak

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de sürü bağışıklığı hedefi kapsamında koronavirüse karşı aşılamaların 12-16 yaş arasındakilere de uygulanmasının önü açıldı. Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının 12-16 yaş arasında kullanımını onayladı. ISP, kararının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından verilen kullanım onaylarını takip ettiğini belirtti.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ AŞILANDI

ISP Direktörü Heriberto Garcia, kararın Şili'nin Temmuz ayına kadar hedef nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasıyla sürü bağışıklığı hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını vurgulayarak, söz konusu gelişmenin çok iyi bir haber olduğunu ifade etti. Garcia, iki dozu da yaptıran 12-16 yaş arasındakilerin çok iyi bir bağışıklığa kavuşarak, normal yaşantısına devam edeceğini söyledi.