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Giriş Tarihi: 1.6.2021 22:00 Son Güncelleme: 1.6.2021 22:32

: 'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, 'yi ziyaret edecek

Son dakika: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek

haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşme öncesi ABD'den 'ye kritik ziyaret... ABD'nin BM Daimi Temsilcisi , 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Son dakika haberleri: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

SURİYE SINIRINI DA ZİYARET EDECEK

ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

SURİYELİ MÜLTECİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.

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Son dakika: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
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