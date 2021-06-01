Son dakika: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek

SURİYELİ MÜLTECİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.