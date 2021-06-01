Son dakika! Çin’den panik yaratan açıklama: Dünyadaki ilk insan enfeksiyonu tespit edildi

DURUM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, daha önce H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu tespit edilmediğini belirtti. NHC, virüsün insandan insana bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.