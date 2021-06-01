Son dakika! Çin’den panik yaratan açıklama: Dünyadaki ilk insan enfeksiyonu tespit edildi

Son dakika haberi… Dünyayı uzun süresir etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri halen devam ederken Çin'den gelen bir son dakika haberi, yeni bir salgın endişesini başlattı.
KUŞ GRİBİNİN ENFEKTE ETTİĞİ İLK İNSAN
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), bugün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinde bir hastaya H10N3 kuş gribi tanısı konduğunu belirtti.
41 yaşındaki hastanın, dünyada H10N3 kuş gribi tanısının kesin olarak konduğu ilk insan olduğunu açıklayan NHC'nin bu açıklaması büyük panik yarattı.
Ateş belirtisiyle hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki hastanı, 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konulduğunu söyleyen NHC, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı vermedi.
DURUM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Yetkililer, yaptıkları açıklamada, daha önce H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu tespit edilmediğini belirtti. NHC, virüsün insandan insana bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.
H10N3 kuş gribinin geniş çapta yayılma riskinin yüksekliğinin şimdilik düşük olduğunu belirten NHC yetkilileri, konuya ilişkin araştırmanın devam ettiğini belirtti.