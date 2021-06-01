Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan sert eleştiri! ‘Katliama maruz kaldılar’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in ölen protestocularla ilgili açıklamalarını yetersiz bulduğunu belirten Maduro, "Bu trajedinin neden olduğu acı ve ıstırap hakkında hiçbir şey söylemedi." dedi.

Ülkede bağımsız STK'lerin verilerine göre 33 gün önce ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde 54 gösterici ölmüş, yaralı sayısı 1500'ü geçmişti.