Yeni Zelanda yüzyılın felaketini yaşıyor

Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Avustralya seller, yangınlar, kasırgalar ve hatta farelerden kaynaklanan vebalara yabancı değil. Her iki ülke de özellikle son birkaç yılda büyük zorluklara göğüs gerdi" ifadelerini kullandı.

Kırmızı alarm durumu, ülkede yaygın yıkım ve feci etkilere yol açabilecek en aşırı hava koşullarında ilan ediliyor.