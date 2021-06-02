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Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:29

’da art arda bombalı saldırılar: 10 ölü

AA
Afganistan’da art arda bombalı saldırılar: 10 ölü

’ın başkenti ’de akşam saatlerinde bombalı saldırılar gerçekleşti. Hükümet yetkilileri, saldırılara ilişkin yaptıkları açıklamada 10 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

YABANCI GÜÇLERİN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN SALDIRILAR ARTTI

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor. Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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Afganistan’da art arda bombalı saldırılar: 10 ölü
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