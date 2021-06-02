Afganistan’da art arda bombalı saldırılar: 10 ölü

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor. Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.