Amazon’da kırmızı alarm! Su seviyesindeki artış korkuttu

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Amazon yağmur ormanları yakınlarındaki Manaus kentinin çevresinde bulunan nehirlerin su seviyesinde rekor seviyede artış kaydedildi.

SU SEVİYESİ 30 METREYE ULAŞTI

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Amazon yağmur ormanları yakınlarında bulunan Manaus kentinin çevresindeki nehirlerin su seviyesini yükselterek, taşkınlara neden oldu. Manaus çevresindeki nehirlerin su seviyesi rekor seviyeye ulaştı. Amazon'a akan Rio Negro Nehri'ndeki su seviyesi, 29.98 metre ile 1902 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.