Ankara ile işbirliğini genişletmeye hazırız

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 62 maddelik bildiriyi ortak yaptıkları toplantıda duyurdu. "Uluslararası konularında işbirliği" başlıklı bölümde Türkiye'ye de yer verilerek, "Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmenin devam etmesi ve bölgesel krizlerin çözümüne yapıcı bir katkı sağlanması şartıyla Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı ilişkilere yönelik stratejik çıkarımızı yeniden teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir atmosferde işbirliğini genişletmeye hazırız" denildi. Bildirgede, Doğu Akdeniz'de ilgili tüm aktörlerin temel sorunlara sürdürülebilir bir çözüme katkıda bulunmaları yönünde teşvik edildiği vurgulandı.