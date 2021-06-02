Hindistan’da şaşırtan istatistik! Bir yılda yaşanan can kayıpları dikkat çekti

Yolcu treni seferlerinin geçen yıl büyük ölçüde azaldığı, yük trenlerinin seferlerinin devam ettiği Hindistan'da, Demir Yolu Yönetimi bu ölümleri kaza olarak değil, "tren raylarına izinsiz giriş veya beklenmedik vaka" olarak nitelendiriyor.

Ülkede ayrıca 2019'da 15 bin 204, 2018'de 14 bin 197, 2017'de 12 bin 838, 2016'da 14 bin 32 kişi demir yollarında hayatını kaybetti.