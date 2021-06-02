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Giriş Tarihi: 2.6.2021 16:30

’da şaşırtan istatistik! Bir yılda yaşanan can kayıpları dikkat çekti

AA
Hindistan’da şaşırtan istatistik! Bir yılda yaşanan can kayıpları dikkat çekti

Kalabalık tren seferleriyle sık sık gündeme gelen ’da ulusal , şaşırtan istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılı boyunca demir yollarında hayatını kaybeden kişilerin paylaşıldığı raporda yer alan rakamlarsa şoke etti.

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, Hindistan Demir Yolu Yönetimi, geçen yıl demir yolunda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun evlerine yürüyerek gitmeye çalışan göçmen işçiler olduğunu açıkladı.

ÖLÜMLER KAZA OLARAK TANIMLANMIYOR

Geçen yıl yolcu treni seferlerinin ciddi şekilde azalmasına rağmen demir yollarında 8 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yönetim, göçmen işçilerin diğer otoyol güzergahından gitmek yerine demir yolu güzergahını takip ettiklerini dile getirdi.

Yönetim, göçmen işçilerin evlerine yürüyerek gitmek için demir yolu güzergahını tercih etmelerinde, "kara yolu güzergahına göre daha kısa olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden kaçınmak istemeleri ve herhangi bir trenin çalışmadığını varsaymalarının etkili olduğunu" aktardı.

Yolcu treni seferlerinin geçen yıl büyük ölçüde azaldığı, yük trenlerinin seferlerinin devam ettiği Hindistan'da, Demir Yolu Yönetimi bu ölümleri kaza olarak değil, "tren raylarına izinsiz giriş veya beklenmedik vaka" olarak nitelendiriyor.

Ülkede ayrıca 2019'da 15 bin 204, 2018'de 14 bin 197, 2017'de 12 bin 838, 2016'da 14 bin 32 kişi demir yollarında hayatını kaybetti.

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Hindistan’da şaşırtan istatistik! Bir yılda yaşanan can kayıpları dikkat çekti
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