İsrail’de Netanyahu sona yaklaşıyor

İsrail Meclisi'nde yeni cumhurbaşkanını seçmek için yapılan oylama sırasında, Lapid ve koalisyon ortağı olması beklenen Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in Genel Kurul'da sık sık bir araya gelmesi dikkati çekti.

Her ne kadar Meclis, Cumhurbaşkanı oylaması için toplansa da, asıl merak edilen konu Bennet ve Lapid'in liderliğinde bir koalisyonun kurulup kurcalamayacağı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Lapid'in kendisine tanının 28 günlük sürenin dolacağı bu gece yarısından önce Cumhurbaşkanı'na hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekilinin desteğini aldığını gösteren belgeyi sunması ya da görevi iade etmesi gerekiyor.