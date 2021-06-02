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Giriş Tarihi: 2.6.2021 10:14 Son Güncelleme: 2.6.2021 10:14

Son dakika: İran'a büyük şok! En büyük gemisi battı! İşte uydu görüntüleri...

AA
Son dakika: İran'a büyük şok! En büyük gemisi battı! İşte uydu görüntüleri...

Son dakika haberi: İran Deniz Kuvvetlerine ait en büyük tonajlı gemi Umman Denizi'nde battı. Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi. 20 saat süren kurtarma faaliyetleri sonuçsuz kalınca geminin battığı bildiriliyor.

İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı bildirildi.

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

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Son dakika: İran'a büyük şok! En büyük gemisi battı! İşte uydu görüntüleri...
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