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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:56 Son Güncelleme: 2.6.2021 13:09

Son dakika: Meclisi 'u ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti

AA
Son dakika: İsrail Meclisi Isaac Herzog'u ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti

Son dakika haberi... Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski lideri 'u ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti.

Son dakika haberi... İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Genel Kurul'da gizli oy yöntemiyle yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonucunda eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

7 YIL BOYUNCA CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAK

Rakibi olan, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz'e karşı zaferi göğüsleyen Herzog, 7 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

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Son dakika: İsrail Meclisi Isaac Herzog'u ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti
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