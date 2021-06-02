Tahran'da petrol rafinerisinde yangın! Faaliyetler durduruldu

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bulunan Şehid Tondguyan adlı petrol rafinerisinde yangın çıktı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyleyerek, "Yangının gerçekleştiği bölgeye itfaiye araçlarının yanı sıra 10 adet ambulans ve 1 adet ambulans otobüs gönderildi" dedi.

FAALİYETLER DURDURULDU

Olayda herhangi bir can kaybının henüz belirlenmediği açıklanırken, yangın sebebiyle tesisteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu aktarıldı.