YPG/PKK, 2 günde 8 sivili öldürdü

Suriye'ninHalep iline bağlı Münbiç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan bölge halkının protestoları sürüyor. YPG/PKK'nın, Münbiç kırsalından merkeze ulaşmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu dün 1 kişi daha ölürken, 6 kişi de yaralandı. Son iki günde terör örgütünün açtığı ateşte en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Suriye Geçici Hükümeti, uluslararası toplumdan ilçedeki sivillerin korunması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi. Rusya ve Esad rejiminden heyet, ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmek özere Münbiç ilçe merkezine girdi.TERÖR örgütü PKK/YPG, Münbiç, Rakka ve Haseke'de, son 3 günde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 380 genci zorla örgüt kampına götürdü. TRT Haber'e göre yerel kaynaklar, terör örgütünün, gençleri, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki ön saflarına süreceğini aktarıyor.