Yunanistan’ın gündemi Batı Trakya Türkleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesi öncesinde bir araya geldiği Batı Trakya Türkleri, Türkiye'nin desteğini her an yanlarında hissediyor. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin uzun yıllar sonra Yunanistan'da görünür kılındığını, hem adlarının hem sorunlarının gündeme geldiğini ifade etti. Ahmetoğlu, Türkiye'nin her platformda Batı Trakya Türklerinin sorunlarını dile getirmesinin önemli olduğunu ve bu şekilde kamuoyu duyarlılığının da arttığını söyledi. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Atina temaslarında, "Türkiye, Ortodoks azınlığa nasıl davranıyorsa Yunanistan'ın da Batı Trakya'daki Türklere bu duyarlılıkla yaklaşması gerekliliğinin" iletildiğini bildirdi.Atina'nın, Lozan'ı öne sürerek kendilerinin 'Türk değil Müslüman' olduğu noktasında direttiğini anlatan Ahmetoğlu, "Bir bölgede yaşayan bir toplumun etnik kimliğini belirleyen bir anlaşma olamaz. Lozan bunun için kaleme alınmadı. Lozan'da İstanbul'daki Rumlardan da gayrimüslim olarak bahsediliyor ama Türkiye'nin onlara Rum demekle ilgili bir sorunu yok, kiliselerinin tabelasında bile Rum kelimesi yazıyor" diye konuştu.YUNANISTAN'DA maruz kaldıkları sorunlara değinen Ozan Ahmetoğlu, "Yunanistan'ın atadığı değil, kendi seçtiğimiz müftüleri istiyoruz. İslam dinini Türk çocuklarına Yunanca öğretiyorlar. En büyük sorunlar azınlık eğitimi konusunda yaşanıyor. Eğitimin iyileştirilmesi için çağrı yapıyoruz. Ama eğitim alanında da ne taleplerimiz ne şikayetlerimiz ciddiye alınıyor" dedi. Ahmetoğlu Türkiye'nin desteğinin Batı Trakya Türkleri için öneminin altını çizerek, Bakan Çavuşoğlu'nun Dendias ile görüşmesi öncesi kendilerini ziyaret etmesiyle uzun yıllar sonra Batı Trakya Türklerinin hem adı hem de sorunlarının Yunanistan'da konuşulduğunu kaydetti. Ahmetoğlu, Çavuşoğlu'nun temaslarında Batı Trakya Türklerinin sorunlarına atıfta bulunmasının kendilerini daha görünür kıldığını dile getirdi.YUNANİSTAN basını, Atina'daki görüşmelerin "samimi bir atmosferde geçtiğini" bildirdi. Yunan devlet ajansı ANAMPA, "Diplomatik Kaynaklar: Dendias-Çavuşoğlu samimi şekilde tüm meseleler üzerinde görüştü" başlıklı haberinde, Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias görüşmesinin "samimi bir atmosferde geçtiğini ve tüm meselelerin ele alındığını" duyurdu. Kathimerini, "Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretinde, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de yaklaşık 1,5 yıllık sürekli gerginliğin ardından sakin bir dönem çabaları için ilk adım atıldı" derken, Avgi "Atina'da Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi dostça bir atmosferde geçti ve görüşmede Miçotakis ve Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi kesinleşti" ifadelerine yer verdi.