ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a net mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'a tebrik mesajı yolladı ve yeni dönemde de iki ülke arasındaki yakın ilişkinin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Herzog'u yeni görevi dolayısıyla en içten dilekleriyle tebrik ettiğini belirtti.

"ORTAKLIK DERİNLEŞSİN" VURGUSU

Biden, açıklamasında, Herzog'un kariyeri boyunca İsrail'in güvenliği ve Yahudi toplumları arasında köprüler inşa etme konusunda çok çaba gösterdiğini kaydederek "Cumhurbaşkanlığı döneminde ABD ile İsrail arasındaki ortaklığın büyüyüp derinleşmeye devam edeceğinden eminim." değerlendirmesini yaptı.