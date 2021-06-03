ABD’de sokak ortasında saldırı! Kadına böyle vurdu

ANİDEN YUMRUK ATTI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Asyalı kadının cadde üzerinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Wright'ın ani saldırısına uğradığı görülüyor. Yüzün tam ortası aldığı yumruk darbesi ile önce sersemleyen kadın daha sonra bir anda yere yığılıyor.