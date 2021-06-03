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Giriş Tarihi: 3.6.2021 11:11 Son Güncelleme: 3.6.2021 11:15

’de sokak ortasında saldırı! Kadına böyle vurdu

İHA
ABD’de sokak ortasında saldırı! Kadına böyle vurdu

’den gelen kadına şiddet görüntüleri, büyük tepki topladı. Ülkenin kentinde sokakta yürüyen 55 yaşındaki Asyalı kadın, hayatının şokunu yaşadı. Siyahi bir adam tarafından durduk yere yumruklu saldırıya uğrayan kadın, baygınlık geçirdi.

ABD'de caddede yürüdüğü sırada siyahi bir adamın saldırısı ile önce sarsılan ardından da bayılan Asyalı kadının görüntüler tepki topladı.

ABD'nin New York kentinde pazartesi günü yaşanan olayda Çin mahallesi Chinatown'da siyahi Alexander Wright, 55 yaşındaki Asyalı kadını yumrukladı.

ANİDEN YUMRUK ATTI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Asyalı kadının cadde üzerinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Wright'ın ani saldırısına uğradığı görülüyor. Yüzün tam ortası aldığı yumruk darbesi ile önce sersemleyen kadın daha sonra bir anda yere yığılıyor.

Bayılan kadına müdahale etmek isteyenleri de engelleyen Wright'ın olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevrede bulunan kadına yardıma koşuyor.

Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı.

New York Eyalet Meclis Üyesi Yuh-Line Niou'nun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler kısa sürede tepki topladı.

New York’ta siyahi adamdan Asyalı kadına sert yumruk | Video

Görüntülerin ardından Wright gözaltına alındı. 48 yaşındaki Wright, nefret suçu işlemek ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

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ABD’de sokak ortasında saldırı! Kadına böyle vurdu
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