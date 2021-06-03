Alanya’daki Finliler oylarını kullanmaya başladı

Antalya'nın Alanya İlçesinde yerleşik olarak yaşayan Finlandıyalı vatandaşlar oylarını Oba Mahallesi'ndeki bir otelde kurulan seçim sandığında kullanmaya başladı.Finlandiya Büyükelçiliği Konsolosu Raimo Pahkasalo gözetiminde oylarını kullanmaya başladılar.

BÜYÜK ELÇİ CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ İLGİ GÖRÜYOR

Finlandıya Büyükelcisi Konsolos Pahkasalo, daha önce nisanda yapılması gereken seçimlerin pandemi nedeniyle 2 ay ertelendiğini söyledi. Pahkasalo, "Haziran'da 100 seçmeni bekliyoruz. Bu seçimle Finlandiya'da belediye meclis üyeleri seçiliyor. Normalde bu seçim çok fazla ilgi görmüyor. Asıl cumhurbaşkanlığı ya da milletvekilliği seçimleri ilgi çekiyor. Seçimde oy kullanacakların Finlilerin Finlandiya'da ikameti olması gerekiyor. Bunun için Alanya'da oy kullanacakların sayısı daha düşük olabilir. Finlandiya Büyükelçiliği için Alanya'da fahri konsolosluğun olması çok önemli. Bu imkanla buradaki seçimleri organize edebiliyoruz." dedi.