Almanya'nın Köln kentinde aylar sonra ilk konser düzenlendi

Kölner Tanzbrunnen'de "Summer in the Garden" temasıyla düzenlenen, Brings isimli rock grubunun yanı sıra diğer grupların sahne aldığı konsere, son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belgeyle gelenler ile son 6 ayda iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar alındı.

BİR BUÇUK METRE MESAFE

Uzun süren kısıtlamalardan sonra Köln'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarının düşmesiyle izin verilen konsere maske takarak gelenler, 1,5 metre arayla yerleştirilen çift sandalyelere oturdu.

Yoğun ilgi gören açık hava konserine katılanlar, şarkılara eşlik edip, dans ederek eğlendi.