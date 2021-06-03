Avusturya’da İslam Haritası skandalı! Müslümanları fişledikleri site çevrim dışı...

AŞIRI SAĞCI GRUPLARIN HEDEFİ OLDU

Uygulamanın bulunduğu www.islam-landkarte.at internet sitesinde açıklama yapan Aslan, çalışmanın siyasi tartışmalara yol açmasından ve bazı aşırı sağcı gruplar tarafından kötüye kullanılmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Prof. Aslan, amacının ülkedeki farklı İslami oluşumları her yönüyle ele alan bir çalışma ortaya koymak olduğunu savundu.

KALDIRILACAK MI?

Aslan, söz konusu dijital haritanın kullanımdan kaldırılıp kaldırılmadığına ya da farklı bir şekilde çalışacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan resmi tatil nedeniyle devlet kurumlarının kapalı olduğu Avusturya'da, henüz hükümetten de çevrim dışı yapılan uygulamanın kullanımına son verilip verilmediğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Avusturya'da Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin hayata geçirdiği İslam Haritası adı verilen dijital haritanın 27 Mayıs'ta kullanılmaya başlanmasının ardından, çok sayıda camiye aşırı sağcı gruplar tarafından İslam karşıtı ifadelerin bulunduğu levhalar asılmıştı.