Cezayir'den Fransa'ya tokat Türkiye'ye övgü! " Türkler bize karşılık olmadan yardım etti"

Türklerin hiçbir siyasi talepte bulunmaksızın ülkesinde 5 milyar dolarlık yatırımda bulunduğunu kaydeden Tebbun, iki ülke arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Tebbun, Türkiye ile aralarındaki bu ilişkiden rahatsız olanları, Cezayir'de yatırım yapmaya çağırdı.

Cezayir Yatırım Geliştirme Ajansı 2018'de Türkiye'nin Fransa'yı da geçerek ülkede yabancı yatırımcılar listesinde ilk sıraya yerleştiğini duyurmuştu.

Cezayir'de Fransız sömürgesi döneminde işlenen suçlara ilişkin de konuşan Tebbun, Paris yönetiminden bu suçları tam olarak kabul etmesini beklediklerini kaydetti.