‘Darth Vader Evi’ rekor fiyata satışta

ABD'nin Teksas eyaletinde, en ünlü bilim kurgu filmlerinden biri olan 'Star Wars'ın kötü karakterlerinden Darth Vader'ın kaskına benzediği için 'Darth Vader Evi' olarak adlandırılan ev satışa çıkarıldı. Star Wars hayranlarının aklını başından alan 'Darth Vader Evi'nin satış fiyatı 4 milyon 300 bin dolar olarak belirlendi. Hem dış hem de iç mimarisi ile Star Wars filmlerini aratmayan ev, yaklaşık 7 bin metrekarelik yaşam alanına sahip. İsmini ön cephesinin ikonik kötü karakter Dart Vader'ın kaskına benzemesinden alan ev, bin 500 metrekarelik bir arazinin üzerinde bulunuyor. 1992'de inşa edilen evin 4 yatak odası, 5 tuvaleti ve 4 arabalık bir garajı bulunuyor. "Darth Vader Evi"nin çevresinde bulunan evlerin en ucuzu 805 bin dolara, en pahalısı ise 2.7 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Bahsi geçen evin fiyatı ile komşu evlerin satış fiyatı arasında uçurum bulunuyor.