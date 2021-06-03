Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye’yi hedef aldı!

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
"TÜRKİYE LİBYA'DAN ÇEKİLSİN" MESAJI
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Macron, Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getirdi. Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.
Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin ve Rusya'nın Libya'da bulunan askeri kuvvetlerine dikkat çeken Macron, Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.