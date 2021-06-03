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Giriş Tarihi: 3.6.2021 12:10

Cumhurbaşkanı yine ’yi hedef aldı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye’yi hedef aldı!

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile 'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, Libya’nın askeri bağımsızlığına vurgu yaptı. ’nin Libya’ya yönelik askeri yardımından rahatsızlık duyduğunu belirten Fransız Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE LİBYA'DAN ÇEKİLSİN" MESAJI

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Macron, Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getirdi. Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Rusya'nın Libya'da bulunan askeri kuvvetlerine dikkat çeken Macron, Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye’yi hedef aldı!
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