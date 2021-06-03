Hindistan’da akılalmaz olay! Gelin düğünde ölünce...

Törene yapılan yatırımın boşa gitmesini istemeyen aileler, taze eşi ölen damadın, baldızıyla evlenmesine karar verdi. Töreni devam ettiren ve yeni gelin olarak damatla nikah kıyan kız kardeşli düğün, dünya basınında da ses getirdi.

ÖLEN GELİNİN CANSIZ BEDENİ ARKA ODADA BEKLETİLDİ

Yerel medyadan aktarılan haberlere göre ölen gelinini cesedi, tören sırasında arka taraflarda bulunan bir odada tutuldu.

Trajik olaya dair konuşan aileler, bu kararın kendileri için de çok zor olduğunu ancak düğün töreninin ne pahasına olursa olsun yapılması gerektiği için böyle bir çözüm yöntemi bulduklarını açıkladı.