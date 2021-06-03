Hindistan’da akılalmaz olay! Gelin düğünde ölünce...

Şatafatlı düğün törenleriyle bilinen Hindistan'da yaşanan bir olay, okuyanlara pes dedirtti.
Ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Etawah kentinde yapılan bir düğünde, geleneksel çelenk değişimi töreni sırasında trajik bir olay yaşandı. Surbhi isimli gelin, şenlikler sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
GELİN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Gelinin kalp krizi geçirdiğinin anlaşılmasının ardından olay yerine acilen doktor çağırıldı. Olay yerine gelen doktor, gelinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Gelinin ailesi ve davetliler genç yaştaki gelinin ani ölümü üzerine şoke oldu. Ancak büyük yatırım yapılan düğün törenine dair ailelerin aldığı karar, duyanları şaşkınlığa sürükledi.
Törene yapılan yatırımın boşa gitmesini istemeyen aileler, taze eşi ölen damadın, baldızıyla evlenmesine karar verdi. Töreni devam ettiren ve yeni gelin olarak damatla nikah kıyan kız kardeşli düğün, dünya basınında da ses getirdi.
ÖLEN GELİNİN CANSIZ BEDENİ ARKA ODADA BEKLETİLDİ
Yerel medyadan aktarılan haberlere göre ölen gelinini cesedi, tören sırasında arka taraflarda bulunan bir odada tutuldu.
Trajik olaya dair konuşan aileler, bu kararın kendileri için de çok zor olduğunu ancak düğün töreninin ne pahasına olursa olsun yapılması gerektiği için böyle bir çözüm yöntemi bulduklarını açıkladı.
Ölen gelin Surbhi'nin basına konuşan amcası Ajab Singh, kararı verirken çok zorlandıklarını açıkladı. "Surbhi'nin ani ölümünün ardından ne yapacağımızı bilemedik. Bu nedenle iki aile de bir araya gelerek Surbhi'nin küçük kardeşi Nisha'nın damatla evlenmesine karar verdik. Damadın ailesi, törenden gelinsiz ayrılmak istemedi. Bu karar, alınabilecek en iyi çözümdü." açıklamasında bulunan amcanın sözleri, duyanları şoke etti.