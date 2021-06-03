İnsanlardan kaçarak dağda yaşamaya başladı

Bilim insanları, nesli tükenmekte olan ve dünyanın tek dağ papağanı olarak bilinen kea papağanlarının dağlara muhtemelen insanlardan kaçmak için yerleştiğini keşfetti. Yeni Zelanda'daki Alp Dağları'nda yaşayan kea papağanları, "benzersiz Alp papağanı" diye niteleniyor. Ancak yeni araştırmada DNA analizleri, bu kuşların bir zamanlar ülkenin diğer bölgelerinde de yaşadığını ortaya koydu. Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, kea papağanının genom verilerini, ormana adapte olmuş "kardeş türü" kaka kuşunun verileriyle karşılaştırdı. Normalde kea papağanının genlerinde yüksek irtifada yaşadığını gösteren ayırıcı işaretler bulunması gerekirdi. Ancak iki kuşun verileri de benzerdi. Araştırmanın başyazarı Doç. Dr. Michael Knapp, "Fizyolojik açıdan kea papağanının daha düşük irtifalarda hayatta kalmasını engelleyecek hiçbir şey yok. O bir genelci. Deniz seviyesinden Alplere kadar hayatta kalabilir" diye konuştu. Buradan hareketle araştırmacılar, kea papağanlarının, bir zamanlar düşük irtifalarda da dolaştığını ama orman örtüsünü tahrip eden insanlardan kaçınmak için dağlara sığındığı fikrini ortaya attı.