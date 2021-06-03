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Giriş Tarihi: 3.6.2021 22:37 Son Güncelleme: 3.6.2021 23:26

'ın başkenti 'ta bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi

AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi

'ın başkenti 'ın kalabalık semtlerinden 'de bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Bağdat'ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad'ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi | Video

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi
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