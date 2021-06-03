İsrail yaptıklarının hesabını vermeli

İsrail'in işgal ve katliam politikası hız kesmeden sürüyor. 10-21 Mayıs arasında Gazze'de 66'sı çocuk, 256 masum Filistinliyi katledip yüzlerce evi harabeye çeviren, okul ve hastaneleri bombalayıp 2 milyonluk kentin altyapısını yok eden İsrail, bu yaranın acısı dinmeden yeni bir işgal hamlesi daha başlattı. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik sert bir açıklama yayınlayarak "İsrail'in uygulamalarını reddediyoruz" derken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da "İsrail'in bizimle sağlıklı ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" sözleriyle tepki gösterdi.Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor, barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Bu politikalarını devam ettirirse bizim sağlıklı ilişki kurmamız mümkün değil ama İsrail, barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa o zaman sadece bizimle değil herkesle ilişkileri daha sağlıklı olur" dedi. Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise şunlar kaydedildi: "İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."TOGOLUmevkidaşı Robert Dussey'le bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özellikle Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştüklerini dile getirdi. Libya'daki durumu da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bazı Sahel ülkelerinden, Afrika ülkelerinden Libya'ya gelen savaşçıların o ülkelere yönelik oluşturduğu risk ve tehditler var. O nedenle Libya'yla ilgili de biraz bilgi verdim. Libya'nın güneyiyle ilgili de Robert, kendi bildiklerini bize anlattı" diye konuştu. Dussey ise, bölgede istikrar ve barış için Türkiye ile çalışmaya devam edilmesi gerektiğine işaret etti.TÜRKİYE'NİN girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait bir okul kapatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı. Maarif Vakfı'nın yeni okullar açması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var. FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için de teşekkür ediyorum. Hepimizin arzusu bu bölgeye istikrarın gelmesi. Terörle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak destek vermeye hazırız" dedi.