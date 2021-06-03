İsrail’de Netanyahu koltuğunu bırakmak istemiyor… Müttefiklerine flaş çağrı!

Lapid-Bennett koalisyonunda yer almayı kabul eden partiler ise bunun önüne geçmek ve güvenoyu oturumunun bir an önce yapılması amacıyla Levin'in yerine yeni bir Meclis Başkanı seçilmesi için gerekli dilekçeyi bugün sunmuştu.

Koltuğu Netanyahu’dan devralacak: İsrail’in yeni ırkçı başbakanı Naftali Bennett