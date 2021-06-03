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Giriş Tarihi: 3.6.2021

Kalın, ABD’li temsilci Greenfield ile görüştü

Kalın, ABD’li temsilci Greenfield ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Külliyedeki görüşmede, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler ile göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD işbirliği konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.
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Kalın, ABD’li temsilci Greenfield ile görüştü
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