Koltuğu Netanyahu’dan devralacak: İsrail’in yeni ırkçı başbakanı Naftali Bennett

İsrail'de son yılların en büyük siyasi değişimlerinden biri yaşanıyor. Ülkede son 12 yıldır başbakan olarak görev yapan ve görevi süresince Filistin halkına zulmeden Binyamin Netanyahu, başbakanlık koltuğunu Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'a devretmeye hazırlanıyor.
Netanyahu'nun rakiplerinin koalisyon hükümetini kurmakta anlaşmasının ardından 2 yıl süresince başbakanlık görevini yürütecek olan Yamina lideri Bennett, İsrail'in siyasi arenasında ırkçı söylemleriyle bilinen bir isim.
İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.
"ARAPLARI ÖLDÜRMEKTE PROBLEM GÖRMÜYORUM"
Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina lideri ve İsrail'in yeni Başbakanı, 49 yaşındaki aşırı sağcı Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi.
Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.
İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.
"FİLİSTİNLİLER ÖLDÜRÜLMELİ"
Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.
Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.
FİLİSTİN DEVLETİ'NİN VARLIĞINI REDDEDİYOR
Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.
Filistin halkına yönelik düşmanca söylemleriyle çok konuşulan Bennett, başbakanlık koltuğunda oturduğu süre boyunca takınacağı tutumun da sinyallerini verdi. Geçtiğimiz ay Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik terör saldırılarının mimarı İsrail'in, Bennett döneminde de saldırılarını sürdürmesi bekleniyor.