Koltuğu Netanyahu’dan devralacak: İsrail’in yeni ırkçı başbakanı Naftali Bennett

İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

"ARAPLARI ÖLDÜRMEKTE PROBLEM GÖRMÜYORUM"

Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina lideri ve İsrail'in yeni Başbakanı, 49 yaşındaki aşırı sağcı Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi.