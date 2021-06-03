Mısır ile normalleşmede pozitif ilerleme

Sekiz yılın ardından normalleşme sürecine giren Türkiye ile Mısır ilişkileri yeni bir aşamaya geçti. Dışişleri Bakanlıkları arasında Doğu Akdeniz'de kazan-kazan prensibine dayalı yürüyen istişareler pozitif şekilde ilerliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilen müzakerelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde duruluyor. Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de gerçekleştirdiği istikşafi nitelikli görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 'müspet, bilgili, birikimli, kolay çalışılabilir' sözleriyle tanımladığı Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile önümüzdeki günlerde görüşecek. Görüşmenin ardından karşılıklı büyükelçi atanmasına yönelik hazırlıkların yapılacak.