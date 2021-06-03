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Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:44

Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth Başkanı ile görüşecek

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Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Son dakika haberi... , Kraliçe II. Elizabeth'in Başkanı ile 13 Haziran'da 'nde görüşeceklerini duyurdu.

Son dakika haberi… İngiltere'den gelen son dakika haberine göre İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazırlanıyor.

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.

BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Saraydan yapılan açıklamada Biden'ın G7 Zirvesi kapsamında İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in Biden ile eşi First Lady Jill Biden'ı ağırlayacağını duyurdu.

Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın, Kraliçe Elizabeth'in nisan ayında vefat eden eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip için başsağlığı mesajlarını iletecekleri de aktarılan bilgiler arasında.

Kraliçe Elizabeth en son 2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

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Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek
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