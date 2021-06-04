ABD’den İsrail’e koşulsuz destek! ‘Ne olursa olsun yanlarındayız’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, İsrail'deki son siyasi gelişmeleri ve gündemdeki diğer dış politika başlıklarını değerlendirdi. Price, İsrail'deki yeni hükümet kurma çalışmalarına yönelik ABD'nin pozisyonunun sorulması üzerine, İsrail'deki iç siyasi gündeme karışmadıklarını ve bir taraf olmadıklarını belirtti.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Asıl önemli olan konunun iki ülke arasındaki iş birliğinin kesintisiz devamı olduğunu kaydeden Price, "Hükümet kurulmasıyla ilgili her ne olursa olsun İsrail'e olan sarsılmaz ve güçlü desteğimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

İsrail'in ABD'den acil ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım istemek üzere olduğunun hatırlatılması üzerine Price, söz konusu sürecin devam ettiğini ve ABD'nin bu yardımı yapmaya hazır olacağını belirtti.