Çin’de korku dolu anlar! Bebek metro raylarına böyle düştü

Li Hongzhi adındaki Çinli yolcu, güvenlik kapısı tarafındaki boşluğun daha geniş olduğunu düşünerek oradan aşağıya atladığını ve bebeğe ulaşmak için şansını denediğini ifade etti. 30 yaşındaki Li, kendisinin de bir çocuğunun olduğunu, bu davranışının doğal görülmesi gerektiğini belirtti.

Cesareti nedeniyle takdir toplayan Li, sosyal medyada "kahraman" olarak nitelendirildi.