Fransız hükümeti göçmen kampını dağıttı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından Pas-de-Calais Valiliğinin açıklamasını paylaşarak yargı kararı ve talimatıyla Calais'deki yasa dışı bir kampın tahliye edildiğini belirtti.
GÖÇMENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VARDI
Valiliğin açıklamasında, Saint-Omer Calais yolundaki boş arazide bulunan hangarlarda barınmaya çalışan; aralarında 30 kadar çocuğun da bulunduğu yüzlerce göçmenin, polis tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, hangarda yaşayan göçmenlerin kamu sağlığı tehdidi oluşturduğu, kamu düzenini bozduğu ve çevrede yaşayan 50 kadar ailenin kamptan şikayetçi olduğu aktarıldı. Fransız basını, kampı dağıtmaya çalışan polis ile kamp sakinleri arasında iki gündür arbede yaşandığını aktardı.
Pas-de-Calais Valiliğinin bağlı bulunduğu Hauts-de-France Bölgesi Konseyi Başkanı Xavier Bertrand ile Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart'ın, kentte yeniden büyük bir göçmen kampı oluşmasının önüne geçmek için hangarlarda barınanları şikayet ettiği öğrenildi.