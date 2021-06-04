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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:42

hükümeti göçmen kampını dağıttı

AA
Fransız hükümeti göçmen kampını dağıttı

Göçmen karşıtlığıyla bilinen ’da bulunan bir göçmen kampına yapılan müdahale, oldukça tepki çekti. polisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Calais kentindeki bir kamptaki yüzlerce göçmeni sabah saatlerinde zorla çıkardı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından Pas-de-Calais Valiliğinin açıklamasını paylaşarak yargı kararı ve talimatıyla Calais'deki yasa dışı bir kampın tahliye edildiğini belirtti.

GÖÇMENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VARDI

Valiliğin açıklamasında, Saint-Omer Calais yolundaki boş arazide bulunan hangarlarda barınmaya çalışan; aralarında 30 kadar çocuğun da bulunduğu yüzlerce göçmenin, polis tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, hangarda yaşayan göçmenlerin kamu sağlığı tehdidi oluşturduğu, kamu düzenini bozduğu ve çevrede yaşayan 50 kadar ailenin kamptan şikayetçi olduğu aktarıldı. Fransız basını, kampı dağıtmaya çalışan polis ile kamp sakinleri arasında iki gündür arbede yaşandığını aktardı.

Pas-de-Calais Valiliğinin bağlı bulunduğu Hauts-de-France Bölgesi Konseyi Başkanı Xavier Bertrand ile Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart'ın, kentte yeniden büyük bir göçmen kampı oluşmasının önüne geçmek için hangarlarda barınanları şikayet ettiği öğrenildi.

Belçika-Fransa sınırında bulunan Calais kentinde, Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışan çok sayıda mülteci bulunuyor.

Calais'deki "Vahşi Orman" olarak adlandırılan mülteci kampı Fransız polisi tarafından 2016'da yıkılmıştı.

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Fransız hükümeti göçmen kampını dağıttı
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