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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:26

’nde cinsel istismar skandalı! İstifasını istedi…

AA
Katolik Kilisesi’nde cinsel istismar skandalı! İstifasını istedi…

’da Başpiskoposu olarak görev yapan Kardinal , ’nin son yıllarda ortaya çıkan cinsel istismar skandallarının ardından ’a istifa ettiğini bildirdi.

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'tan, görevinden affını istedi.

"KURUMSAL BAŞARISIZLIK"

Münih Piskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Marx'ın 21 Mayıs'ta yazdığı mektupta Papa'dan "Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini" istediği belirtildi.

Marx'ın kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili "kurumsal ve sistemik başarısızlığı" nedeniyle Papa Francis'e istifasını sunduğu kaydedildi.

Kardinal Marx'ın mektubunda, "Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son on yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı'nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.

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Katolik Kilisesi’nde cinsel istismar skandalı! İstifasını istedi…
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